Pleidelsheim Pflegeheim steht vor dem Aus

Nach der neuen Verordnung müssen Pflegeeinrichtungen für ihre Bewohner Einzelzimmer in einer bestimmten Größe zur Verfügung stellen. Weil man diese Auflage im Haus am Bachgarten „um wenige Zentimeter“, wie Hans-Willi Lüdenbach betont, nicht erfüllen kann, steht die seit 1997 bestehende Pflegeeinrichtung vor dem Aus. Weder die 30 Mitarbeiter noch die 23 Bewohner wissen derzeit, wie es weitergehen wird. Lüdenbach ist sich sicher: „Es wird zu einer Schließung kommen.“ Unklar sei nur, was mit den Bewohnern geschehen soll. Die Heimaufsicht im Landratsamt geht davon aus, dass die Pflegeeinrichtung „Haus am Bachgarten“ in Pleidelsheim ihren Betrieb zum 1. November 2019 einstellen wird. „Bis dahin wurde sie von der Umsetzung der Regelungen der Landesheimbauverordnung befreit“, so Sprecher Andreas Fritz. Sollte eine Verlängerung beantragt werden, so werde die Heimaufsicht diesen Antrag entsprechend prüfen. Die Bewohner des Hauses am Bachgarten können nach Fertigstellung des Umbaus in das Johanniter-Haus umziehen, dies sei mit der Heimaufsicht schon geklärt, so Fritz.