Pleidelsheim/Padel Am Ende haben doch zwei Deutsche die Nase vorn

Ugo Margarit zum Beispiel, der zusammen mit seiner Frau Jimena Gonzalez Galino die treibende Kraft hinter dem Padel-Boom beim TCP ist, tritt gemeinsam mit seinem spanischen Kumpel Carlos Gironella an. Der 56-Jährige ist gerade in Deutschland zu Besuch, „und er ist in seiner Altersklasse einer der besten Padelspieler Spaniens“, weiß Jimena Gonzalez Galino. Margarit/Gironella schaffen es bis ins Halbfinale und treffen dort auf das Duo Gorrea/Martinez Montiel – auch die beiden sind Spanier, die hier in der Region leben. Es wird das längste und spannendste Spiel des Turniers und das einzige, das nicht in zwei Sätzen entschieden wird. Die vier Spieler zeigen alles, was Padel so interessant macht, ob schnelle Ballstafetten oder gefühlvolle Volleys. Am Ende haben Gorrea/Martinez Montiel mit 4:6, 7:5, 10:7 die Nase vorn.