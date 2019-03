Pleidelsheim Offener Brief an Verkehrsminister soll Hilfe bringen

Pleidelsheim - Normalerweise halten sich Gemeinderäte mit Stellungnahmen zu Bebauungsplänen der Nachbarkommunen zurück. Nicht so bei der „Sanierung Beihingen 3. Änderung“ der Stadt Freiberg, weil es den Pleidelsheimer Gemeinderäten im Prinzip nicht um das Bauvorhaben an sich, sondern um die Verkehrssituation am Knotenpunkt zwischen Mundelsheimer Straße und Benninger Straße geht. Mit der Überbauung des Geländes, auf dem die Stadt Freiberg bezahlbaren Wohnraum schaffen will, sei die oft überlastete Kreuzung für den weiteren Ausbau blockiert. „Sollte es zu einer wie von der Stadt Freiberg vorgesehenen Bebauung kommen, entsteht an dieser Stelle eine unumkehrbare Situation, die keine zukünftigen verkehrsplanerischen Möglichkeiten mehr zulässt“, heißt es in einem von allen Pleidelsheimer Gemeinderätinnen und Gemeinderäten unterzeichneten offenen Brief, der unter anderen an Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), das Landratsamt sowie den Freiberger Bürgermeister Dirk Schaible „mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren des Gemeinderates der Stadt Freiberg“ adressiert ist. Die Pleidelsheimer Volksvertreter fordern die Stadt Freiberg auf, von dem Baugrund eine Fläche abzuzwacken, damit die Verbreiterung des Kreuzungsbereichs durch eine Abbiegespur möglich ist. „Wir sprechen nicht von einer optimalen Lösung des Verkehrsproblems, sondern von einer spürbaren Verflüssigung des Verkehrs“, heißt es in dem Brief.