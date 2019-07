Pleidelsheim Öko-Strom aus der Nachbarschaft

Seit kurzem ist die Vermarktung von regional erzeugtem Grünstrom im Gensatz zur bisherigen Praxis sogar ausdrücklich erwünscht. Eine Kehrtwende in der Energiewende sozusagen. Die „Herkunftsnachweise“ funktionieren dabei wie eine Fahrkarte in der S-Bahn: Für jede umweltfreundlich hergestellte Megawattstunde gibt es ein Zertifikat, das beim Verkauf des Stroms wieder entwertet wird. Ähnlich wie der Stempel auf dem Ei kann der Verbraucher so sicher sein, nur Strom zu kaufen, der vom Anbieter auch selbst „hergestellt“ wurde. Das Ziel ist, den Strom da zu verbrauchen, wo er produziert wird, um die Netze zu entlasten. Optimal ist eine Fotovoltaikanlage auf dem eigenen Dach, aus der überschüssiger Strom gespeichert wird, damit nachts die Waschmaschine läuft und das E-Auto in der Garage lädt.