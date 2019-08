Pleidelsheim Nur auf Umwegen zur Autobahn

In der zweiten Bauphase

wird die Anschlussstelle Pleidelsheim Richtung Heilbronn erneuert. Diese beginnt voraussichtlich am Montag, 23. September und wird bis Ende September andauern. So lange sind die Zu- und Abfahrten nach und von Heilbronn gesperrt.

Auch auf der Autobahn wird gearbeitet. Jeweils ein Fahrstreifen muss für die Sanierung des Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifens gesperrt werden, sodass lediglich zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. „Die Sperrung erfolgt jeweils zwischen 10 und 14 Uhr, um die Verkehrsbeeinträchtigung zu den Stoßzeiten möglichst gering zu halten“, heißt es aus dem RP.

Die direkte Zufahrt zum P+M-Parkplatz

aus Richtung Murr wird ebenfalls gesperrt. Der P+M-Parkplatz ist von Murr aus nur per Hin- und Rückweg über die Osttangente Pleidelsheim erreichbar. Die direkte Kehrtwende an der Ampel ist nicht erlaubt. Zudem werden die Zufahrten von der L 1125 auf die A 81 saniert. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 630 000 Euro, die vom Bund bezahlt werden. Insgesamt werden an der Anschlussstelle rund 2,1 Kilometer Fahrbahnbelag saniert.

Und damit nicht genug: Ab Donnerstag, 29. August, wird auf der Autobahn im Bereich der Neckarbrücke Freiberg

in beiden Fahrtrichtungen sogenannter „Flüsterasphalt“ aufgebracht. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag mit der Reinigung der Fahrbahn der A 81 von etwa 10 bis 14 Uhr. In den Nächten ab Freitag, 30. August, werden die Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart jeweils zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr einzeln gesperrt und beschichtet. Bis Montag, 2. September, morgens, sollen die Arbeiten in dieser Fahrtrichtung abgeschlossen sein. Anschließend folgen die Arbeiten an den Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn bis Donnerstag, 5. September, morgens.

In der Nacht von Donnerstag, 5. September, auf Freitag, 6. September, wird die Fahrbahn im Tunnel Bergkelter

ebenfalls neu beschichtet (Sperrung von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens). Der Tunnel Steingrube ist dann von Freitag, 6. September, 20 Uhr bis Samstag, 7. September, 6 Uhr, gesperrt. In beiden Nächten wird der Verkehr über Murr umgeleitet. Den Abschluss der Beschichtungsarbeiten bildet der Tunnel Hochbergfeld, der voraussichtlich am Sonntag, 8. September, morgens freigegeben werden kann. Der Verkehr wird während der Vollsperrung des Tunnels Hochbergfeld durch Kleinbottwar und Steinheim umgeleitet.