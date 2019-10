Die Veranstalter würden sich über mehr nichtislamische deutsche Gäste freuen. „Früher hatten wir an Tagen der offenen Moschee sogar über 100 Gäste,“ erinnert sich Gülgönül. „Heute hören wir schon mal, dass sich jemand überlegt, ob er sich überhaupt zu uns wagen soll.“ In den Medien werde oft nur Negatives über den Islam berichtet. Die Gemeinde wolle über ihr Glaubensleben informieren. So spenden die Mitglieder etwa erhebliche Summen für soziale Zwecke.