Pleidelsheim - Auf dem Sportplatz in Pleidelsheim gibt es noch eine Laufbahn mit Haldenrot-Belag, eine so genannte „Aschenbahn“. Auch die Sprunggrube beim Riedbach ist noch so gestaltet. „Das ist sehr pflegeintensiv“, sagte der Pleidelsheimer Bürgermeister Ralf Trettner am Donnerstag im Gemeinderat. Der Bauhof müsse vier- bis fünfmal im Jahr den Belag auffrischen.