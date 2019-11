Pleidelsheim/Murr/Steinheim „Wir sind für die Menschen da – vor dem Tod und nach dem Tod“

So kann man zum Beispiel festlegen, wie man bestattet werden möchte: Im Sarg, in einer Urne, aber auch Seebestattungen oder die letzte Ruhestätte in der Natur, etwa in einem Friedwald, sind möglich. Auch eine buddhistische Trauerfeier hat das Bestattungsinstitut schon organisiert. „Die Trauerfeier ist das letzte große Fest eines Menschen“, sagt Ivonne Allmendinger, „sie sollte seine Persönlichkeit widerspiegeln.“ Dazu gehört vielleicht eine ungewöhnliche Musikauswahl, ein freier Trauerredner oder die Bestattung in den Lieblingskleidern – all diese Wünsche erfüllt das Bestattungsinstitut. Für die finanziellen Belange gibt es die Möglichkeit eines Treuhandkontos. „Auch dazu bieten wir ausführliche Beratungen an. Wer vorsorgt, macht seinen Angehörigen den Abschied leichter“, erklärt Ivonne Allmendinger, „Wir sind deshalb für die Menschen da, vor dem Tod und nach dem Tod.“