Doch schon bald stand der erste Welpe der „jungen Wilden“ auf der 25-Meter-Bahn in den Startlöchern. Balu, der mit seinem geringen Körpergewicht rüberflitzte wie ein Profi, legte seinen Konkurrenten mächtig vor, was mittels elektronischer Messung bei jedem Hund einzeln ermittelt werden konnte. Auch die anderen Kleinen erzielten mit der Motivation ihrer Halter hervorragende Ergebnisse, während sich die Senioren unter den Vierbeinern schon langsam auf ihren Lauf vorbereiteten. Das Alter ist nebensächlich, das bewiesen die „windigen Oldies“ ab acht Jahren auf der 50-Meter-Bahn, wo sie enorme Geschwindigkeiten einfuhren. Der schnellste Hund erreichte das Ziel in unglaublichen 5,5 Sekunden, was eher einem Wimpernschlag glich, als einem tatsächlichen Lauf.