Die Sanierungsarbeiten beginnen am Montag, 30. September, und werden in zwei Bauphasen ausgeführt. Dabei wird zuerst der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen saniert, im zweiten Abschnitt dann der mittlere und linke Fahrstreifen. Während der gesamten Bauzeit werden in beiden Fahrtrichtungen jeweils drei verengte Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Ein Fahrstreifen in Richtung Stuttgart wird dabei auf die Gegenfahrbahn übergeleitet.