Pleidelsheim/Marbach Schusswaffen für Drogenhändler besorgt

In der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim ist der in Rotterdam aufgewachsene Holländer gelandet, nachdem er am 24. August vergangenen Jahres in Holland festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert werden konnte. Er kam darauf in Untersuchungshaft. Was diesem die Stuttgarter Staatsanwaltschaft vor dem Ludwigsburger Schöffengericht zur Last legte, war eine Tat vom April 2016.