Pleidelsheim „Man fühlt sich gleich wohler hier“

Die erste Gruppe der Helfer wird in der Riedbachaue abgesetzt, die als geschützter Grünbestand ausgewiesen ist. „Es ist wichtig für die Umwelt“, erklärt Abdul Naser Al Merhi aus dem syrischen Damaskus, warum er bei der Markungsputzete mitmacht. Eigentlich wohnt er inzwischen in Marbach, ist aber dafür gerne nach Pleidelsheim gekommen: „Dass man das an einem Samstag zusammen macht, ist eine sehr schöne, gute Idee.“ Dann verschwindet er im Gestrüpp, wo die Helfer auf einen Plastikeimer, einen Fußball und sogar eine ausgediente Fritteuse stoßen. Manche Menschen entsorgen so gezielt ihren Müll. „Die fahren hin und werfen das weg“, erzählt Frank Gehrmann vom Pleidelsheimer Bauhof auf der Fahrt zur Schleuse am Neckar, wo eine andere Gruppe sammelt. Es warten bereits ein voller Müllsack und ein alter Fernseher auf Abholung. Weiter geht es ins Industriegebiet, wo vor allem Lkw-Fahrer ihren Müll hinterließen: „Da sieht es auch ganz schlimm aus.“