Pleidelsheim/Laufsport Teilnehmerrekord wird pulverisiert

Der neue Rekord fiel just in jenes Jahr, in dem Pleidelsheims Bürgermeister Ralf Trettner zum ersten Mal weder selbst unter den Läufern war noch den Startschuss gab. „Er ist auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik. Aber das sei ihm von Herzen gegönnt, er hat uns dafür das gute Wetter geschickt“, sagte Catalina Eger aus dem Pleidelsheimer Rathaus. Den Startschuss gab in diesem Jahr Heiko Brosi, der Filialdirektor der Oberstenfelder Filiale der Kreissparkasse Ludwigsburg, zu der auch Pleidelsheim gehört. Mit „Ok Pleidelsheim, macht euch auf die Reise“ schickten Brosi und Luckscheiter den Pulk der Läufer pünktlich um 15 Uhr auf die Strecke.