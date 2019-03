Pleidelsheim/Laufen Läufer dürfen sich auf Traumwetter freuen

Pleidelsheim - Seit Jahren bildet der Pleidelsheimer Süwag-Lauf den Auftakt zu den Volksläufen hier in der Region. Am Samstag erfolgt der Startschuss nun schon zum 17. Mal. Neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer werden die Teilnehmer wie gewohnt auch über fünf Kilometer laufen beziehungsweise walken. Der Startschuss fällt um 15 Uhr, zuvor gehen noch die Bambini und Schüler über 700 beziehungsweise 2000 Meter auf die Strecke – alles ist also wie gewohnt. „Die einzige Änderung ist der Standort der Bewirtung. Wegen der Bauarbeiten an der Sporthalle müssen wir das dieses Mal in die Schule verlegen“, erklärt Catalina Eger aus dem Pleidelsheimer Rathaus. Doch der Weg bleibt kurz, die Läufer und Zuschauer müssen sich nur in die andere Richtung orientieren.