„1989“ in mächtigen, transparenten Lettern, außerdem das Brandenburger Tor, ein Menschenauflauf und die Farben Schwarz, Rot und Gelb prägen das großformatige Gemälde im Eingangsschaufenster. Eduard Thinschmidts Werk aus dem Gründungsjahr ist bezeichnend für die Anfänge der Kunstinitiative. „Es war ein Jahr des Aufbruchs“, so die Mitinitiatorin Gerda Gabriel. Sie, eine Gruppe junger Leute zwischen 25 und 30 Jahren, hätte damals gespürt, es gäbe Neues zu gestalten. Sie seien überwiegend Studenten des Studiengangs „Kunst“ gewesen und hätten unterschiedliche Techniken ausprobiert, erklärte Gabriel zum Auftakt der Kunstausstellung. Rund 50 Gäste erfuhren zudem, dass die Idee des gemeinsamen Arbeitens am gleichen Thema mit jeweilig individuellem Ausdruck entstanden sei. „Die erste gemeinsame Ausstellung in Pleidelsheim gab es zur Kirbe 1989“, so Gabriel. Freilich hätten die Entwicklungen die Kreativen der ersten Stunde in unterschiedliche Richtungen geführt, aber der Kern der Idee sei in Pleidelsheim mit weiteren Künstlern erhalten geblieben.