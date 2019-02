Pleidelsheim Kleingärten nehmen Gestalt an

Die Gartenfreunde Pleidelsheim verwalten die neue Anlage. Die Pächter am Wäldle können bevorzugt eines der Grundstücke bekommen. Die Nutzer zwischen Parkplatz und Waldweg konnten größtenteils motiviert werden, in die neue Gartenanlage Richtung Mundelsheim umzuziehen. Nur einige wenige habe man nicht erreicht, so Trettner. Deshalb wolle man von den freien Grundstücken in der neuen Anlage noch einige vorhalten. Ab Ende März können interessierte Pleidelsheimer sich dann bei den Gartenfreunden melden, die ebenfalls ein „Stückle“ haben wollen. Die Erweiterung des P+M-Parkplatzes an der Autobahnanschlussstelle ist Sache des Regierungspräsidiums, aber durchaus im Interesse der Gemeinde Pleidelsheim, da der rege genutzte Parkplatz Verkehr vermeidet. Bisher sind die rechnerisch 90 Plätze meist von mehr Fahrzeugen belegt, weil auch „kreativ“ in die Lücken hinein geparkt wird. Zukünftig sollen 140 neue Stellplätze dazu kommen, die Kapazität wird also mehr als doppelt so hoch sein.