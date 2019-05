Pleidelsheim Keine Grundlage für Kostenbeteiligung

Für die Freien Wähler stellt Jürgen Hämmel die grundsätzliche Frage, ob Kommunen eine Kostenbeteiligung fordern können, wenn sie Schüler aus Nachbargemeinden aufnehmen. „Unsere Kinder gehen auch nach Marbach, Besigheim oder Ludwigsburg, ohne dass Geld dafür verlangt wird.

Man habe mit Freiberg zwar eine Verwaltungsgemeinschaft, die beziehe sich aber nicht auf die Schulen, so der Pleidelsheimer Bürgermeister Ralf Trettner. Grundlage für den ersten Schulhausneubau in Freiberg war ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der vor rund 40 Jahren geschlossen worden war. „Die brauchten für den Neubau Schüler aus dem Umland, also von uns“, stellt Trettner dazu fest.

Pleidelsheim hat keine eigene weiterführende Schule, ist also darauf angewiesen, dass die Fünftklässler in anderen Orten aufgenommen werden. Es sei schon damals mit Freiberg vereinbart worden, dass sich Pleidelsheim nicht an den Kosten für den Schulhausbau beteiligen müsse. Trettner konstatiert: „Man kann über vieles reden, auch über eine Kostenbeteiligung am Neubau der OPS, man sollte die Geschichte dabei aber nicht vergessen.“