Pleidelsheim Jiddisches Lebensgefühl in Pleidelsheim

Dass es zu einem Wiedersehen mit den Freunden kam, die mittlerweile ihr zweites Konzert in Pleidelsheim aufführten, liegt an den Kontakten von Jakobus Hartmann. Der 26-Jährige hatte in Jerusalem für ein Jahr lang seine Theologie-Studien fortgeführt und ist dort auf Avrum Burstein gestoßen. Naheliegend, dass er seinen Bruder, den Pleidelsheimer Pfarrer Samuel Hartmann, wie auch dessen evangelische Gemeindeglieder, von seiner Entdeckung profitieren lässt. Letzter hatte die Musiker bereits im Jahr zuvor eingeladen. Zur Freude der Klezmer-Fans traten die Musiker in diesem Jahr gleich zweimal auf. Außer dem Konzert am Mittwoch gab es am Donnerstag noch ein Konzertessen, das den Besuchern das koschere Essen nahe brachte und sie ebenfalls in die virtuos-mitreißende Welt der Klezmer-Klänge entführte. Mit Akkordeon, Schlagzeug, Bassgitarre, Tamburin und der erzählenden Klarinette. Die schnatterte lebhaft in allen Tönen, jubilierte, klagte oder tröstete und glitt geheimnisvoll ins Ohr. Häufig scheint es, als führe das Instrument ein Eigenleben und ist doch – in der musikalischen Abstimmung immer ein Teil des Ganzen.