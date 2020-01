Pleidelsheim investiert in sozialen Wohnungsbau Manege frei für den Millionen-Zirkus

Neben den geringeren Umlagen sind auch die Ausgaben von der Gemeindeverwaltung kaum beeinflussbar. Die rund 150 Mitarbeiter im „Gemeinde-Zirkus“ erfordern hohe Personalausgaben von 6,4 Millionen Euro.

Davon entfallen 4,1 Millionen Euro auf den Bereich der Kinderbetreuung. „Das entspricht einem Viertel unserer gesamten Aufwendungen“, so Trettner. Durch die Übernahme des katholischen Kindergartens St. Michael wachsen die Zahl der Erzieherinnen und damit die Personalkosten weiter an. „Die Anforderungen an diese sogenannten Lebensbegleiter wachsen permanent und in einer exorbitanten Art und Weise.“

Die Gesamtkosten für die Generalsanierung der Sporthalle, die immer noch nicht abgeschlossen ist, steigen von geplanten 4,3 auf nunmehr 5 Millionen Euro. „Da gab es zum Beispiel Pläne für das Fundament des ehemaligen Foyers. Nach Abbruch stellte sich aber heraus, dass das in den alten Bauplänen gezeichnete Fundament gar nicht so vorhanden war, weshalb ein neues hermusste.“

Als „Conférencier“ hofft der Bürgermeister seinen Gemeinderat neugierig gemacht zu haben „auf das 402 Seiten starke Programmheft. Genießen Sie es die nächsten vier Wochen, hinterfragen Sie es, aber bitte zerpflücken Sie es nicht.“ Da die meisten Punkte ohnehin schon vorberaten und beschlossen sind, dürfte es bei der Verabschiedung in der Sitzung in vier Wochen wohl kaum große Überraschungen geben.