Pleidelsheim - Auf unbekannte Weise entwendeten Diebe in der Nacht zum Mittwoch zwei hochwertige Autos der Marke Audi in Pleidelsheim. Die Fahrzeuge waren vor Wohnhäusern im Ruhbronnweg und In den Schafgärten abgestellt. Die Täter nutzten vermutlich die Nähe zur A 81 für ihre Flucht. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen und einen grünen Audi A6 Avant aus dem Zulassungsjahr 2014 beziehungsweise 2017. Der Wert der beiden Fahrzeuge mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) wird auf etwa 90 000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter 0 71 41 / 1 89 in Verbindung zu setzen.