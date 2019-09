Pleidelsheim/Heilbronn/Stuttgart/Leonberg Mann prellt mehrere Tankstellenbesitzer

Vier Tage später montierte der Angeklagte in der Bruckenbachstraße in Leonberg die Schilder zweier Pkw ab, am 30. Oktober fehlte ein Schild an einem Fahrzeug in der Rutesheimer Straße in Weilimdorf, am 2. Dezember zwei Kennzeichen eines Fahrzeugs in der Leonberger Straße in Leonberg und am 8. Januar zwei Nummernschilder eines Autos im Lauchhau in Stuttgart-Vaihingen.