Pleidelsheim hat Vorsorge betrieben Viele große Projekte in einem schwierigen Jahr

Für ihn passe bei dem aktuellen Haushalt eine Redensart ganz gut: „Spare in der Zeit, so hast du in der Not.“ In den vergangenen Jahren hätte Pleidelsheim einiges an Geld generieren können. „So haben wir jetzt die Möglichkeit, in einem schwierigen Jahr wie 2021 wieder Gelder zurückzuholen.“ Und mit diesem Geld wolle man Daseinsvorsorge betreiben. „Dieser Haushalt ist auch wie kaum ein anderer geprägt von dem Thema Daseinsvorsorge“, meinte er. Denn bereits vor einem Jahr hätte der Gemeinderat den Startschuss gegeben für den Bau des Ärztehauses in der Riedbachstraße, um langfristig eine ärztliche Versorgung zu sichern. „Ein Allgemeinarzt, ein Zahnarzt, ein Kinderarzt, eine Apotheke und eine Physiotherapie-Praxis unter einem Dach vereint zu haben ist ein tolles Ausrufezeichen für eine Gemeinde unserer Größenordnung. Wir sind der Überzeugung, dass dieses Haus eine Bereicherung sein wird“, sagte Trettner. Durch eine Aufstockung des Landessanierungsprogramms sei die Gemeinde zudem in den Genuss von weiteren 700 000 Euro gekommen für die neue Ortsmitte. „Mit denen werden wir den Bau der Tiefgarage und den Umbau der Wiegehalle und der Parkplätze zumindest zum Teil gegenfinanzieren können“, erklärte der Rathauschef den Gemeinderäten.