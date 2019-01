Pleidelsheim Glasfaser bis in jedes Haus

1625 Gebäude müssen noch direkt mit Glasfaserkabeln versorgt werden. Wenn man die dafür notwendigen 45 Kilometer Tiefbau nach und nach erledige, fallen rund 1,6 Millionen Euro an. „Wenn wir morgen anfangen, ganz Pleidelsheim umzugraben, kostet das sieben Millionen Euro.“ Der größte Faktor sei der Tiefbau, die Kosten für die Kabelverlegung mit rund einer Million Euro bleiben gleich, ob man den Ausbau sofort oder nach und nach angehe. Das naheliegende Ziel sei daher, überall Leerrohre zu verlegen, wo an einer Straße etwas gemacht werden muss. Zum Teil seien ja schon Glasfaserkabel vorhanden, die die Gemeinde in Eigenregie in den Abwasserkanälen verlegt hat. Um alle Haushalte zu versorgen, müsste aber der Verteiler im Rathaus dreimal so groß werden.