Pleidelsheim Gestohlene Ersatzteile weiter verkauft

Pleidelsheim - Wegen Hehlerei mit neuwertigen Autoteilen hat das Ludwigsburger Schöffengericht einen 47-jährigen Pleidelsheimer zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Als Auflage muss der Mann, der gestohlene Ersatzteile verkauft hat, 5000 Euro an die Sozialberatung zahlen. Der Verurteilte hätte eigentlich gar nicht im Besitz mancher Teile sein dürfen, denn diese waren zum Verbau in Testwagen bestimmt und hätten hinterher verschrottet werden müssen – eben damit sie nicht in Umlauf kommen.Selber verkaufte sich der Angeklagte als „Schrotthändler“. „Schrott“ stand auch auf den Rechnungen, die er der Polizei präsentierte, nachdem sie ihm über ein Ermittlungsgesuch aus Düsseldorf auf die Schliche gekommen war. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft warf dem 47-Jährigen vor, im Sommer und Herbst 2016 rund 1800 aus dem Mercedes-Benz-Werk in Düsseldorf gestohlene Nox-Sensoren angekauft und mindestens 98 davon für je 40 Euro in Bielefeld angeboten zu haben. Ein weiterer Anklagepunkt betraf ebenso gestohlene Teile von Bosch und Audi wie auch von anderen Autofirmen, die in zwei vom Angeklagten gemieteten Garagen in Stuttgart-Zuffenhausen gefunden wurden. Dort lagerten zudem Einspritzeinheiten, Injektoren, Hochdruckpumpen wie auch Motorsteuergeräte. Einige Teile konnten dem Mercedes-Benz Werk Untertürkheim zugeordnet werden. Die Anklagepunkte in Sachen Hehlerei gebe er zu, wie der 47-Jährige seinen Verteidiger erklären ließ. Gewerbsmäßig jedoch hätte er nicht gehandelt, denn er sei damals noch in der Gründungsphase seines An- und Verkauf-Gewerbes gewesen und hätte somit noch keine Erfahrung mit dem Geschäft gehabt.