Pleidelsheim Geschäftshaus mit Hundekot beschmiert

Pleidelsheim - Mit einem ausgesprochen unappetitlichen Vorfall muss sich derzeit die Polizei auseinander setzen. Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, in der Benzstraße in Pleidelsheim sein Unwesen getrieben und an einem Geschäftsgebäude im Erdgeschoss mehrere Fenster eines Büros sowie einen angrenzenden Parkplatz und obendrein die Mülleimer großflächig mit Hundekot beschmiert. Ein materieller Schaden ist dadurch nicht direkt entstanden, jedoch belaufen sich die Reinigungskosten auf etwa 350 Euro.