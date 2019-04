Die Stadt Freiberg hatte die Nachbarkommunen Benningen und Pleidelsheim am Donnerstagabend eingeladen, um unter der Moderation eines Vertreters des Regierungspräsidiums Stuttgart (RP) nach Lösungen für die Kreuzung in Beihingen zu suchen. Hier gibt es regelmäßig Rückstau. Im Pleidelsheimer Gemeinderat und in einem offenen Brief wurde moniert, dass vor allem die Schulbusse und auch die Anbindung an die S-Bahn nicht mehr pünktlich gewährleistet ist (wir berichteten).