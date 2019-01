Pleidelsheim Ex-Rezeptionistin hat Geld unterschlagen

Die Chefin des Pleidelsheimer Hotels behielt zunächst den Lohn für die Überstunden der Angeklagten ein, um wieder an ihr Geld zu kommen. Als Zeugin vor Gericht gab die 36-Jährige an, an ihren zwei Rezeptionistinnen sei ihr aufgefallen, dass bei der einen viel für Übernachtungen einbezahlt wurde, bei der Angeklagten fast nichts. Die andere Rezeptionistin hätte von Hotelgästen erfahren, dass diese nicht mit Karte, sondern bar bezahlt haben. Zusammen mit dieser hätte sie, die Chefin, herausgefunden, dass die Bönnigheimerin abends ins Hotel gegangen ist, sich in den Computer eingeloggt und Rechnungen gefälscht hat, indem sie versuchte, die Nummern der Kartenzahlungen zu ändern. Im Übrigen habe die Angeklagte schon mal Geld gestohlen. Damals habe sie ihrer Angestellten „noch eine Chance gegeben“. Eine Polizistin vom Posten in Freiberg konnte als Zeugin erklären, warum der Fall so spät zur Anklage gekommen ist: Die beschuldigte Italienerin war in Deutschland nicht mehr gemeldet. Die Beamtin sagte, sie habe die Frau erst zwei bis drei Jahre später vernehmen können und den Fall Stück für Stück aufarbeiten müssen. Dass die Sache schon so lange her war, wirkte sich bei der Gerichtsverhandlung positiv auf die Strafzumessung aus. Aufgrund einer gewissen kriminologischen Vorgeschichte mit Urkundenfälschung und Betrug kam die Ex-Rezeptionistin aber nicht mit einer Geldstrafe davon, die sie sowieso nicht hätte bezahlen können. Mit sechs Monaten hat sie auch nicht die erste Freiheitsstrafe auf Bewährung kassiert.