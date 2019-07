Pleidelsheim Eine Quereinsteigerin, die mit Mut und Elan vorangeht

Weil sie von zu Hause arbeiten kann, ist Marcela Guerrero Rössler auch tagsüber für die Feuerwehr verfügbar. Über den Rückhalt ihrer Familie, die ihr mitunter riskantes Ehrenamt vorbehaltlos unterstützt, ist die Feuerwehrfrau sehr froh. Sie möchte mehr Frauen für den wichtigen Dienst ermutigen. „Wir leben heute in einem Zeitalter, in dem auch Frauen Engagement und ihr Können beim Einsatz zeigen dürfen.“ Negative Kommentare habe sie sich noch nie anhören müssen. „Im Gegenteil, ich fühle mich von den männlichen Kollegen sehr unterstützt. Und wenn so was mal vorkommen sollte, gibt es halt einen Spruch zurück.“ Schlagfertigkeit sei schon wichtig, wenn man es hauptsächlich mit Männern zu tun habe. „Ich schätze aber den etwas lockeren, entspannten Umgang miteinander“, sagt sie. Und die männlichen Kollegen, die gern mal etwas spontan regeln, sind für den weiblichen Ordnungssinn durchaus dankbar. „Normalerweise plant unsere Marci all die Sachen“, sagt ein Kamerad bei der Vorbesprechung für eine Übung.