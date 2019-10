Pleidelsheim - Einbrecher haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihr Unwesen in der Kanalstraße getrieben. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Terrassentür, um anschließend in ein Wohnhaus einzusteigen. Dort nahmen sie Schmuck in noch unbekanntem Wert mit und machten sich damit dann aus dem Staub.