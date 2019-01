Pleidelsheim Ein Jahrbuch mit vielen Kapiteln

Pleidelsheim - Die rund 350 Gäste beim Neujahrsempfang in der nicht ganz voll besetzten Festhalle wurden am Samstagabend aufs Beste unterhalten: Es gab Tanz, Musik und gute Gespräche in der Pausenbewirtung in der benachbarten Bücherei. Bürgermeister Ralf Trettner führte beim Rückblick durch das Jahrbuch 2018 der Gemeinde Pleidelsheim.