Pleidelsheim Der Umbau am Johanniterhaus schreitet voran

Nicht nur der Umbau zu Einzelzimmern, auch das zum Teil schon fast 50 Jahre alte Gebäude machten die Sanierung des Johanniterhauses in Pleidelsheim notwendig. Die Einrichtung besteht aus einem Altbau und einem Anbau, der im Jahr 2007 in Betrieb genommen wurde. Zehn Doppelzimmer im Altbau werden nun zu Einzelzimmern umgestaltet. Damit stehen nach dem Umbau 83 Pflegeplätze schwerpunktmäßig für demenziell erkrankte Menschen zur Verfügung. Wie berichtet, können die 22 Bewohner des Hauses am Bachgarten, das wohl schließen muss, weil der erforderliche Umbau zu Einzelzimmern nicht möglich war, hier aufgenommen werden. Die Umgestaltung in Einzelzimmer soll Anfang des nächsten Jahres abgeschlossen sein.