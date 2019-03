„Man verkaufte ihn als den Mann fürs Grobe, der auch jemanden umbringt, wenn der nicht bezahlt“, berichtete der Polizeibeamte weiter. Die Ermittlungen ergaben jedoch keinen Hinweis darauf, dass der 31-Jährige tatsächlich ein „Vollstrecker“ war. Vielmehr trat er in diesem umfangreichen Ermittlungskomplex erst mit dem Waffengeschäft in Erscheinung. Allerdings habe er – ohne gültigen Führerschein – in Deutschland ein Auto benutzt, das dem Beamten zufolge im Zusammenhang mit einem Motorradklub steht, „der eindeutig im Bereich der Organisierten Kriminalität tätig ist“.