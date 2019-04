Pleidelsheim Der Duft von Zimt im weltweiten Netz

Die Liebe zu den skandinavischen Ländern, allen voraus Dänemark, hatte sich bereits bei der einjährigen Katharina entwickelt – damals war sie zum ersten Mal dort im Urlaub. Seither ist ihre Begeisterung für diese Länder stetig gewachsen. Sogar ein Auslandssemester hatte die gebürtige Eppingerin (Landkreis Heilbronn) während ihres Studiums des Internationalen Vertriebs- und Einkaufsingenieurwesens in Kiel dort verbracht und selbstverständlich sind und waren die skandinavischen Länder immer wieder Reiseziel – heute auch mit ihrem Mann und den beiden kleinen Kindern. Von diesen Reisen bringt Katharina Laurer dann auch neue Ideen mit: Sie kauft sich in Bäckereien süße Teilchen, genießt und analysiert diese und macht sich Gedanken darüber, wie das Rezept dazu aussehen könnte. Zuhause wird experimentiert und probiert. „Viele Zutaten bekommt man hier allerdings gar nicht“, berichtet sie – da ist Improvisieren angesagt. Mit ein wenig Glück schafft es das Rezept dann auf ihren Blog und findet damit weltweite Verbreitung. Man mag denken, Katharina Laurer hat schon immer leidenschaftlich gerne und ständig gebacken. Doch weit gefehlt. In ihrer Studentenbude hatte sie nur einen sehr kleinen Ofen zur Verfügung, später in der ersten eigenen Wohnung einen untauglichen. Erst als sie mit ihrem Partner zusammengezogen war, begann das Experimentieren – mit Backwerk und beispielsweise auch Pralinen. Mit ihren Leckereien beglückte sie dann Arbeitskollegen und Freunde. Den Satz „Hast Du mir mal das Rezept?“ hat die junge Frau in dieser Zeit häufiger gehört. Und als sie sich schließlich in den Blog „zuckerzimtundliebe.com“ verliebte, ist die Idee zum eigenen Blog gewachsen und ihr Hobby war geboren.