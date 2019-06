Pleidelsheim Dealer muss schönen Batzen Geld zahlen

Die Justiz traf im Urteil dennoch Präventionsmaßnahmen in Form von Bewährungsauflagen. Der junge Mann muss bis Ende des Jahres sechs Gespräche bei einer Drogenberatungsstelle nachweisen und noch einmal zwei saubere Tests abliefern. Bezüglich der 6670 Euro, mit denen er Drogenverkäufe tätigte, hat die Staatsanwaltschaft Wertersatz erklärt.

Cannabis (Marihuana und Haschisch) konsumiere er schon ungefähr seit seinem 15. Lebensjahr, räumte der Angeklagte offen ein, drei Rückfälle hatte er. Zur Tatzeit, als seine Oma starb, sei der Konsum ziemlich hoch gewesen.

Ein Kriminalbeamter berichtete, wie das ganze Verfahren im bayerischen Ansbach in Gang kam: Die dortige Polizei schaltete eine Telefonüberwachung, über die der damals in Freiberg lebende Angeklagte gefunden wurde. Die Chats über Handy waren sprachlich verschlüsselt. Eine halbtägige Ausflugsbuchung bedeutete ein halbes Kilo Marihuana und eine ganztägige Buchung ein ganzes Kilo. Die Polizei beobachtete, wie der Angeklagte dem Bayer eine Tüte mit 600 Gramm in den Kofferraum legte, die er von einem polizeibekannten Lieferanten am Ludwigsburger Karlsplatz geholt hatte. Dort stießen Polizeibeamte bei einer Durchsuchung auf eine ganze Plantage Marihuana. In der Freiberger Wohnung des Angeklagten stellten sie eine Feinwaage, Konsumenten-Utensilien und einen Luftdruckrevolver samt Munition sicher, während der Besitzer im Urlaub auf Ibiza war.

Dass es so lange gedauert hat, bis es im Falle des 24-Jährigen zur Gerichtsverhandlung kam, gereichte diesem bei der Urteilsfindung zum Vorteil. „Das Ding war eigentlich sehr schnell anklagereif und auch die Polizei war schnell“, sagte sein Verteidiger in einem Plädoyer auf ein Jahr und drei Monate Haft zur Bewährung. Doch die Staatsanwaltschaft hätte sich recht viel Zeit gelassen.