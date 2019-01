Pleidelsheim Damm verkraftet auch extremes Hochwasser

Das weiter hinten gelegene Wasserkraftwerk müsse bei Hochwasser den Betrieb einstellen. Der vom Schifffahrtskanal abzweigende Kraftwerkskanal habe aber einen genügend hohen Damm, so dass hier keine Gefahr der Überflutung bestehe, informierte der Experte auf Nachfrage von Susanne Düding (CDU).

Sollte das Sperrtor in Beihingen halten, wovon man im Normalfall ausgehen könne, werde es bei einem extremen Hochwasser dennoch überflutet. „Der Wasserstand wäre 90 Zentimeter höher als das Sperrtor“, so Peter Oberle. Durch Um- und Überströmungen würden von den insgesamt zu erwartenden 2180 Kubikmetern pro Sekunde etwa 80 bis 90 Kubikmeter pro Sekunde in den Kanal fließen. Dies würde ebenfalls zu einer Aufstauung führen, die aber kalkulierbar wäre. „Es ist ja nicht so, dass ein Hochwasser völlig überraschend kommt, wir bekommen regelmäßig die Pegelstände gemeldet und können rechtzeitig reagieren“, beruhigte der Bürgermeister.

Mit allen flankierenden Maßnahmen könne man davon ausgehen, dass der zur Gemeinde hin gelegene Damm hält. Sinnvoll sei aber dennoch, die Höhen und die Standfestigkeit gründlich zu überprüfen, empfahl der Fachmann. Kleis Feiss (CDU) stellte fest: „Da hat es 2013 an einigen Stellen durchgesuckelt.“

Albrecht Reuther (WIR) bemerkte, dass auch der Riedbach und der Abfluss von der Autobahn nicht mehr in den Neckar entwässern können, wenn Hochwasser und ein Starkregen gleichzeitig stattfinden. Sigrid Wildermuth (WIR) erinnerte an 1978. „Da stünden heute das Jugendhaus und die Braunäcker unter Wasser.“ Diesen Fall habe man nicht mit untersucht, so Oberle. Bei gleichzeitigem Starkregen und Hochwasser müsse man sich mit Pumpen behelfen, um das überschüssige Nass aus den Kanälen in den Altneckar zu befördern.