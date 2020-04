Pleidelsheim beteiligt sich an Schulbau Das „Ja“ erfolgt nur mit Zähneknirschen

Pleidelsheim - Dass der Gemeinderat in Pleidelsheim am Donnerstag mit Corona-Mindestabstand in der Festhalle tagt anstatt eine weitere Sitzung abzusagen, hatte vor allem einen Grund: die Frage zu beantworten, ob die Gemeinde sich mit 3,015 Millionen Euro am Neubau der Oscar-Paret-Schule in Freiberg beteiligt. Viereinhalb Jahre lang hatten sich das Pleidelsheimer Rathaus und Gremium mit diesem Thema auseinandergesetzt. Dass Freiberg die Gemeinde in Sachen Neu- oder Umbau damals vor vollendete Tatsachen gestellt und Pleidelsheim seitdem drei Juristen eingeschaltet hatte, ließ erahnen: Ganz so einfach würde dem Gemeinderat ein mögliches „Ja“ nicht über die Lippen kommen. So war es dann auch. Das Gremium erteilte einstimmig grünes Licht – feuerte aber erneut einige Giftpfeile in Richtung Nachbarstadt.