Pleidelsheim Altes Pfarrhaus wird zur Kindertagesstätte

Pleidelsheim - Im Jahr 2010 hat die Gemeinde Pleidelsheim das alte Pfarrhaus neben der Mauritiuskirche für umgerechnet rund 100 000 Euro erworben, um den drohenden Abriss des historischen Gebäudes zu verhindern. Eine Untersuchung ergab, dass Teile bis ins Jahr 1580 zurück gehen, Um- und Anbauten gab es 1740 und 1830. Mittlerweile sind Wände und tragende Teile aber so schief, dass dringend etwas geschehen muss. „Das Haus ist in einem desolaten Zustand“, so Architekt Matthias Orth bei der Vorstellung der Umbaupläne am Donnerstag im Gemeinderat. Man habe das Gebäude sperren müssen, weil die verrosteten Träger die Decken nicht mehr sicher halten. Der Arbeitskreis Asyl, der hier sein Zentrum eingerichtet hatte, musste im Frühjahr in die Container des Interimsrathauses in der Ludwig-Hofer-Straße umziehen.