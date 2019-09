Pleidelsheim Alte Lieben rosten nicht

Auf dem Platz standen Fahrzeuge mit den Kennzeichen Ludwigsburg, Vaihingen, Rems-Murr-Kreis, selbst vom Bodensee her waren Oldtimer-Fans gekommen. Nicht ganz so weit hatte es eine Frau aus Tamm, die von ihrem Mann überredet worden war, bei der Radtour nach Kleinbottwar einen Abstecher zum Motorradtreffen zu machen. „Er hat hier auch gleich Kontakte geknüpft“, schmunzelte sie. Sie selber habe mit den Bikes eher weniger am Hut.