Pleidelsheim

D ie A81 ist am Donnerstagabend bei Pleidelsheim in Richtung Stuttgart voll gesperrt worden. Ein Autofahrer krachte in die Leitplanke, die Polizei geht von einem medizinischen Notfall aus. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Fahrer ab. Weitere Infos gab es vorerst nicht. (lau) Foto: Karsten Schmalz