Playstation 5 Sony stellt neuen Controller der PS5 vor

Die größte optische Änderung des Dualsense-Controllers, wie Sony das Gerät getauft hat, ist der Schwarz-Weiß-Look. Während der Dualshock-4-Controller der PS4 gänzlich in schwarz gehalten war, gibt es dieses Mal ein zweifarbiges Design. Dahinter steckt offenbar keine tiefere Bedeutung, denn Sony liefert in seinem Blogeintrag zum Controller keine Gründe, warum der Dualsense schwarz-weiß ist. Eine weitere optische Änderung ist die neue Anordnung der LED-Leiste. Sie befindet sich nun nicht mehr an der Oberseite des Controllers, dort wo die Schultertasten L1, L2, R1 und R2 platziert sind, sondern umrahmt das Touchpad links und rechts. Das Touchpad ist beim Dualsense kein rechteckiges Feld mehr, sondern ein Trapez. An den oberen Enden ist es breiter als noch das Touchpad beim Dualshock 4.