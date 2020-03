Playstation 5 Das hat Sony über die PS5 verraten

SSD-Festplatte in der PS5

„Wir haben alles Mögliche gemacht, um auf die Wünsche der Entwickler einzugehen und ihre Arbeit zu erleichtern“, sagt Cerny zum Aufbau der Konsole. Dieser ist entscheidend für die Möglichkeiten und Grenzen bei der Gestaltung der Spiele. Ein Wunsch der Entwickler war eine SSD-Festplatte. Diese sind deutlich schneller, als die immer noch weit verbreiteten und in der PS4 verbauten Hard Disk Drives (HDD). In der PS5 wird eine 825GB-SSD-Festplatte verbaut sein. Das ist weniger, als in der Xbox Series X, die eine 1-Terabyte-SSD bekommt. Allerdings wird die PS5-Festplatte deutlich schneller laufen. Mindestens 5 Gigabyte pro Sekunde Datenübertragung soll diese schaffen. Die der Xbox ist mit 2,4 GB pro Sekunde nur halb so schnell.