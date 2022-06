Playoff Gesucht wird der letzte deutsche WM-Gegner

Navas soll nun auf dem Weg zur WM Ende des Jahres wieder zum großen Rückhalt werden. Und so gut wie alle sollen es in der zentralamerikanischen Heimat sehen können: Präsident Rodrigo Chaves verordnete eine verlängerte Mittagspause, Anstoßzeit in Costa Rica ist 12.00 Uhr mittags. "Mehr als 13.000 Kilometer entfernt werden elf Krieger auf dem Feld stehen, um eine historische Qualifikation zu schaffen", sagte Chaves.

In Katar werden es die klimatischen Umstände beiden Nationen nicht leicht machen. Im Stadion surren und brummen zwar die Klimaanlagen, gespielt wird auch abends um 21.00 Uhr Ortszeit. Beim Gang tagsüber vom Hotel in den Mannschaftsbus brennt die Sonne aber schon mal gnadenlos mit Temperaturen von deutlich über 40 Grad. "Die Spieler sind zu 100 Prozent vorbereitet auf dieses Spiel", versprach Costa Ricas Physiotherapeut Ivan Niño aber bereits.

Neuseelands Hoffnung auf die "Goldenen Generation"

Das wird bei den "All Whites" nicht anders sein. Sie werden auch wieder ihr Zusammenhalts-Motivationsplakat mit drei Legenden des neuseeländischen Fußballs - einer davon ist der ehemalige Bundesliga-Star und Werder-Liebling Wynton Rufer - mit dabei haben. Und während in Wellington mehr als 14.500 Flugkilometer entfernt Temperaturen etwas über zwölf Grad herrschen, hat sich das Team von Trainer Danny Hay längst akklimatisiert und bestritt zuletzt auch noch ein Testspiel in Ar-Rayyan.

Noch nicht dabei war da der Kapitän. Winston Reid soll aber beim alles entscheidenden Match der "Goldenen Generation", wie die vielen jüngeren Spieler in der Heimat bereits gepriesen werden, auflaufen können. Dass der 33-Jährige seit rund einem Jahr gar keinen Verein hat, ist eine der bemerkenswerten Randgeschichten des Aufeinandertreffens zwischen Neuseeland und Costa Rica um den letzten freien Platz bei der WM.