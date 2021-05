Basketball LeBron James wirft die Lakers in die NBA-Playoffs

In den Playoffs treffen die Lakers in der ersten Runde auf die Phoenix Suns, die sich als zweitbeste Mannschaft des Westens qualifiziert hatten. "Es war gut, dass wir das erste Spiel für uns entschieden haben. Wir haben uns zwar schwer getan, aber jetzt können wir uns in Ruhe vorbereiten", sagte James, der mit 22 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists ein sogenanntes Triple-Double auflegte.