„Platinum Jubilee“ von Queen Elizabeth II. „Trooping the Colour“ in London

13.43 Uhr (Ortszeit, 13.43 Uhr MESZ): LondonQueen Elizabeth II. hat zu ihrem 70. Throngeburtstag den Gruß einer Militärparade entgegengenommen. Die Königin zeigte sich am Donnerstagmittag in einem taubenblauen Mantel auf dem Balkon des Buckingham-Palasts in London. Neben ihr salutierte ihr Cousin Herzog Edward von Kent in roter Galauniform. Damit wurde die traditionelle Parade „Trooping the Colour“ abgeschlossen.