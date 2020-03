Planung in Marbach Kickfeld soll als Bauland gesichert werden

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ernst Morlock weist darauf hin, dass in den Bewerbungsunterlagen für das Grünevent an dieser Stelle ein Abenteuerspielplatz vermerkt ist. Als weiteres Highlight der Veranstaltung, die irgendwann zwischen 2031 und 2035 in Marbach und Benningen über die Bühne gehen soll, ist ebenfalls im nördlichen Bereich auf dem Fußballfeld eine Biotopblühwiese vorgemerkt. Diese Planspiele hätten den Anstoß zu dem Antrag gegeben, erläutert Ernst Morlock. „Es geht uns nicht um die nächsten fünf, sechs oder sieben Jahre“, betont er. Aber perspektivisch könne man sich auf dem nördlichen Teil des Hermann-Mayer-Sportplatzes eine Wohnbebauung vorstellen. „Es fehlt an allen Ecken und Enden Wohnraum“, konstatiert Morlock. Und viele Stellen, an denen die großen Nachfrage gedeckt werden könne, gebe es nicht. Vor dem Hintergrund wolle man verhindern, dass im Zusammenhang mit der Gartenschau irgendwelche Fakten geschaffen werden, die die Entstehung von Immobilien verhindern würden. Man müsse die Option haben, mögliche Attraktionen zurückzubauen. Deshalb rät Ernst Morlock auch davon ab, zwischenzeitlich für die Gartenschau etwas anzulegen, das viel Geld kostet.