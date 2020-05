Planung in Marbach Auf Klinikareal wird an Senioren gedacht

Konkret sieht das Konzept unter anderem ein klassisches Pflegeheim mit 30 Plätzen vor. Der Bedarf dafür sei da, betont Jan Trost auf Nachfrage. Er erinnert an den Kreispflegeplan, der für Marbach bis 2025 ein Defizit an Betten ausweise. Nachholbedarf gebe es im Landkreis Ludwigsburg ferner in puncto Kurzzeit- und Tagespflege. So ist es im Grunde nur folgerichtig, dass auch dieser Bereich am Gesundheitscampus abgedeckt werden soll. Für beide Sparten will man je 15 Plätze vorsehen. Dazu sollen nach Angaben des Rathauschefs 35 Einheiten kommen, in denen Betreutes Wohnen möglich ist. Abgerundet wird das Ganze durch zwölf Appartements, in denen eine klinische Nachsorge sichergestellt werden kann.