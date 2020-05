Planung für Kleinbottwar Weitere Verdichtung in Neubaugebiet

Außerdem macht sich die Kommune für eine neue Bushaltestelle auf Tuchfühlung zum angedachten Stadthaus an der zentralen Zufahrt zum Neubaugebiet stark. Das war schon immer das Ziel. Der Stopp wurde zwischenzeitlich aber ein wenig in Richtung Großbottwar verschoben. Mit dieser Verlagerung könne man vielleicht auch die Argumentation des Landratsamts Ludwigsburg entkräften, meinte Fussenegger. Die Behörde und der VVS seien der Auffassung, dass die Haltestelle in der Seestraße, die sich in der Nähe befindet, ausreiche. Mit der Verschiebung in Richtung Großbottwar lägen die beiden Stopps jedoch weiter auseinander, sagte der Bauamtsleiter.