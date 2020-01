Planer des Rosensteinquartiers „Wir wollen Stadt radikal neu denken“

Die Bauarbeiten werden wohl frühestens 2025/26 losgehen. Halten Sie diesen planerischen Vorlauf von fünf bis sechs Jahren für ausreichend?

Weismann Wenn klar ist, was man will, und wenn man zügig arbeitet, denke ich schon, dass die Zeit reicht. Die Frage ist nur, wie die Ergebnisse in der Öffentlichkeit diskutiert werden und ob es dafür ein Konzept gibt. Wir glauben, es wäre gut, wenn sich die eigentliche Planungsarbeit mit verschiedenen Formaten, die die Öffentlichkeit einbeziehen, verzahnen würde.

Heißt das, dass es im weiteren Verlauf einen Korrekturmechanismus geben müsste, der es erlaubt, Entscheidungen zu revidieren?

Köber Ja, genau. Man muss sich vor Augen führen, dass die Entscheidungen, die wir 2020 treffen, nicht zwangsläufig die richtigen für 2030 sind. Allein wenn man die technische Entwicklung betrachtet oder das Thema Mobilität, ist alles im Fluss. Wenn man alles bereits heute in einem Bebauungsplan festschreibt, kann man unabsehbaren Entwicklungen nicht mehr gerecht werden. Uns kam es darauf an, ein stabiles städtebauliches Gerüst auszubilden und innerhalb dieses Gerüsts eine große Flexibilität zuzulassen.

Arat Wir haben Wert darauf gelegt, eine neue Stadt zu entwickeln, die sich mit der vorhandenen Stadt verzahnt und auf ähnliche Strukturen zurückgreift, wie sie in Stuttgart schon bestehen. Wir wollten aber darüber hinausgehen und haben uns gefragt: Wie kriegen wir möglichst wenig Versiegelung und möglichst viel Grünanteil hin, wie muss eine Innenstadt beschaffen sein, damit sie heutzutage keine Hitzeinseln bildet? Eine kleinteilige, durchmischte Struktur, Nachhaltigkeit, eine neue Art des Bauens, all das ist uns sehr wichtig. Es muss Raum für Innovationen, für Experimente, für Fehler geben. Die normalen Instrumente – Rahmenplan, B-Plan usw. – reichen dafür nicht aus. Eine Planungsgesellschaft Rosenstein nach dem Vorbild anderer Städte wäre aus unserer Sicht daher auch für Stuttgart kein schlechter Weg.

Die Forderung nach einer Projektgesellschaft für das Rosenstein-Viertel gibt es ja auch aus der Bürgerschaft, beispielsweise von der IG Bürger: Der Wettbewerb lasse so viele Detailfragen offen, dass eine Planungsbehörde damit überfordert wäre. Steht die Stadt diesem Wunsch offen gegenüber?

Arat Wir hoffen, dass sie offen dafür ist. Noch besser wäre es, wenn vonseiten der Politik und der Verwaltung Ideen entwickelt würden, wie man das Ganze in eine Struktur bringt, die diesen experimentellen Ansatz zulässt und die Möglichkeit gibt, dieses Stadtviertel multidisziplinär zu planen, unabhängig von unserer Arbeit.

Köber Meiner Ansicht nach bedarf es auch eines Moderators, der den Prozess begleitet. Auch damit haben andere Städte ganz gute Erfahrungen gemacht.

Weismann Wir haben im Entwurf in Nachbarschaften gedacht. Diese kleineren nachbarschaftlichen Bezüge ermöglichen es, in Stufen oder Prozessen zu denken. Wenn ich einen Masterplan darüber stülpen würde, wäre es viel schwieriger, den Plan an sich ändernde Bedürfnisse anzupassen. Ich empfinde es daher eher als Chance, dass noch nicht alles bis ins letzte Detail durchgearbeitet ist.

Riskant ist es aber auch. Das Europaviertel hinter dem Bahnhof hat ja gezeigt, wie gründlich es schiefgehen kann, wenn man nach dem städtebaulichen Wettbewerb aufhört nachzudenken, sondern gleich zur Vermarktung übergeht.

Arat Das sind politische Entscheidungen, die wir nicht einfordern können. Wir sehen es aber als große Chance, dass all diese Grundstücke im Rosensteinviertel der Stadt gehören. Es besteht daher die realistische Möglichkeit, eine sozial durchmischte Stadt zu bauen, die unterschiedlichste Arten der Nutzung ermöglicht.

Weismann Baukulturell stehen wir heute in Stuttgart woanders als noch vor zwanzig Jahren. Darum freue ich mich über das gesellschaftliche Engagement von Initiativen wie Aufbruch Stuttgart oder IG Bürger. Fragt sich nur, wie Politik und Verwaltung mit diesen bürgerschaftlichen Prozessen umgehen. Die großen Transformationen durch den Klimawandel kommen aber so oder so auf uns zu, und es wäre zu unserem Vorteil, wenn wir diesen Entwicklungen positiv begegnen.

Der Stadt Heilbronn ist es mit der Bundesgartenschau 2019 gelungen, sich selbst neu zu erfinden, obwohl es sich beim Gartenschaugelände um ein begrenztes Areal auf einer früheren innerstädtischen Brache handelt – die Ausgangslage ist insofern vergleichbar mit dem Rosenstein. Halten Sie so eine starke Ausstrahlung dieses neuen Stadtquartiers auf Stuttgart für möglich?

Weismann Es darf gar nicht anders sein! Das muss diese Ausstrahlung auf die Gesamtstadt haben.

Intensiv diskutiert wurde beim Wettbewerb, wie das künftige Quartier mit der Stadt vernetzt sein wird. Einige Kritiker sehen deutlich die Gefahr einer Insellage des Rosensteinviertels.

Arat Die Vernetzung war ein wesentlicher Ausgangspunkt unseres Entwurfs, und dazu gehört ganz besonders die Anbindung in Richtung Stuttgart-Ost. Deswegen muss die B 14 eigentlich weg. Dieses Thema gilt es, im Wettbewerb zu klären, den die Stadt zu dieser Verkehrsachse ausgeschrieben hat.

Auch da hat Heilbronn es ja vorgemacht: Man kann tatsächlich eine Bundesstraße verlegen, wenn es höheren städtebaulichen Zielen dient.

Köber Wir haben auch lange über die Kante zum Schlossgarten diskutiert, über den Höhensprung. Wir wollen natürlich nicht, dass dieses neue Quartier über dem Park thront, sondern einen weichen Übergang schaffen.

Wie es aussieht, wird die Interimsoper neben den Wagenhallen entstehen. Gegen diesen Plan gab es Widerstand vom Kunstverein Wagenhalle, der die benachbarte Containercity gefährdet sah. Sie gehen in Ihrem Entwurf von der Erhaltung dieses Containerdorfs aus. Bringen Sie die Oper trotzdem problemlos unter?

Arat Ja, beides hat an dieser Stelle Platz. Natürlich ist die Oper eine große Monostruktur, andererseits eröffnet sich mit diesem Interimsbau die Möglichkeit, verschiedene kulturelle Einrichtungen miteinander zu verknüpfen, die vielleicht voneinander profitieren können. Wir erhoffen uns, dass aus dieser Nachbarschaft unmittelbar Synergieeffekte entstehen.

Weismann Synergiemöglichkeiten sehe ich auch in unserer nördlich angrenzenden Maker City, die nicht nur aus Produktion besteht oder Kultur, sondern wo auch Forschung, Wohnen und urbane Landwirtschaft auf den Dächern vorgesehen sind. Aber auch die Oper müsste den Mut haben, sich über klassische Aufführungen hinaus auf Neuland vorzuwagen.

Arat Es ist doch ein steinaltes Klischee zu sagen, die Oper sei von gestern. Die Stuttgarter Oper ist innovativ, die haben viele Ideen, die haben tolle Programme und versuchen auch, das in die breite Öffentlichkeit zu bringen. An dem neuen Standort haben sie aber vielleicht die Chance, sich ein ganz neues Publikum zu erobern

Köber Wenn ihr das gelingt, dann ist die Oper an diesem Standort ein Frequenzbringer, dann fällt der Blick auf das Quartier und auf die Entwicklung dort.