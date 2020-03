Plan B für den Steinheimer Triathlon Der mz3athlon wird ans Saisonende verschoben

Steinheim - Der mz3athlon wird verschoben. Das hat das Organisationsteam kurzerhand am Freitag entschieden. Grund ist wie bei zahlreichen anderen Veranstaltung auch, dass man die Verbreitung des Coronavirus eindämmen möchte. „Ich bin bereits seit geraumer Zeit in einem vertrauensvollen Austausch mit Thomas Winterhalter und Thorsten Bartzsch, den beiden Bürgermeistern der Gemeinden Steinheim und Murr“, erklärt mz3athlon-Organisationschef Achim Seiter. Aus diesem Grund steht ein Plan B auch schon bereit. Und der sieht vor, dass der mz3athlon in diesem Jahr nun am 13. September über die Bühne gehen wird – am letzten regulären Öffnungstag des Steinheimer Wellariums.