Plakate Verwaltungsrechtler: "Hängt die Grünen"-Plakate doppeldeutig

Rozek sagte jedoch, mit der Verfügung, die Plakate entfernen zu lassen, habe die Stadt Zwickau in die Meinungsäußerungsfreiheit des "III. Wegs" eingegriffen. Das sei nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aber nur zulässig, wenn die zweite, harmlose Deutung sich wirklich "mit tragfähigen Gründen" ausschließen lasse.

Die Gerichte müssten sich mit beiden Deutungsvarianten auseinandersetzen. Bei der Prüfung könnten alle möglichen Gesichtspunkte eine Rolle spielen - zum Beispiel auch die unterschiedlichen Buchstabengrößen der Sätze auf dem Plakat, sagte Rozek.

Die Entscheidung, ob die Plakate ein reiner Mordaufruf oder eben doch doppeldeutig genug sind, um rechtlich Bestand zu haben, werde sich vermutlich erst in einem Hauptsacheverfahren treffen lassen, sagte Rozek. Das Verwaltungsgericht Chemnitz hatte zunächst nur in einem Eilverfahren entschieden, dass die Plakate aufgehängt werden dürfen, wenn auch nur im Abstand von 100 Metern zu Plakaten der Grünen. Die Stadt Zwickau will dagegen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen einlegen.

© dpa-infocom, dpa:210916-99-236611/2